الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
قوات الاحتلال تتوغل مجددا في قرية بريقة السورية

قوات إسرائيلية تتوغل
قوات إسرائيلية تتوغل في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة
سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات إسرائيلية توغلت مجددًا في قرية بريقة القديمة بـ ريف القنيطرة، السورية في تطور ميداني جديد يعكس استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية السورية وتداعيات هذا التحرك على الوضع الأمني في المنطقة.

تهدئة مرتقبة في الشيخ مقصود بحلب بعد التوترات الأمنية بين قسد وقوات الشرع

وفي الشأن السوري الداخلي، نقلت قناة الحدث عن مسؤول في الإدارة الذاتية أن الأوضاع في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب تسير نحو التهدئة بعد التوترات الأمنية التي حدثت بالأمس بين قوات قسد والقوات التابعة لأحمد الشرع، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لخفض التوتر وضبط الأوضاع الميدانية، بما يساهم في حماية المدنيين ومنع تجدد الاشتباكات.

وفي وقت سابق، توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي  في قرية عين زيوان بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث عمدت القوات المتوغلة إلى إقامة حاجز عسكري لتفتيش المارة.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش الإسرائيلي جدد انتهاكه السيادة السورية عبر هذا التوغل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال استخدم 5 آليات عسكرية لنصب حاجز التفتيش في القرية.

خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين في سوريا


من جانبه أكدت مصر خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها.

كما شددت على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.

