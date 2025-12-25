أول تعليق رسمي من أمريكا على فوز عصفورة المدعوم من ترامب برئاسة هندوراس

18 حجم الخط

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نصري عصفورة بالفوز في انتخابات الرئاسة في هندوراس، مؤكدًا أن واشنطن تسعى للعمل المشترك معه لتطوير التعاون بين البلدين.



وقال روبيو في بيان له، إن "الولايات المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب لهندوراس نصري عصفورة بالفوز في الانتخابات الذي أكده المجلس الانتخابي الوطني".

وأضاف: "نعول على العمل المشترك مع إدارته المستقبلية على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الأمن ووقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو جميع القوى لاحترام نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس من أجل ضمان تسليم المهام لعصفورة بسرعة.

وقد أعلن المجلس الانتخابي الوطني يوم 24 ديسمبر عن فوز نصري عصفورة، زعيم الحزب القومي اليميني، في انتخابات الرئاسة في هندوراس بحصوله على 40.27% من الأصوات.

وتقدم عصفورة على مرشح الحزب الليبرالي سلفادور نصرالله الذي حصل على 39.53% من الأصوات ومرشحة حزب "ليبري" اليساري الحاكم ريكسي مونكادا التي حصلت على 19.19% من الأصوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تأييده لعصفورة، واصفًا إياه بأنه "صديق الحرية"، ودعا مواطني هندوراس للتصويت لصالحه.

