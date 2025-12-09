الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
خارج الحدود

التدخل الأمريكي يشعل الأوضاع بهندوراس ويتسبب في تعليق فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات في هندوراس
الانتخابات في هندوراس
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الأجواء السياسية في هندوراس تشهد توترات كبيرة وسط اتهامات بـ "سرقة" الانتخابات الرئاسية وتدخل أمريكي، بعد تعليق عمليات فرز الأصوات وإعادة استئنافها وسط خلافات حول النتائج الأولية.

 اتهامات بالسرقة والتدخل الأمريكي وسط تعليق عمليات الفرز

وأظهرت نتائج اللجنة الوطنية للانتخابات بعد فرز حوالي 99%من الأصوات، تقدم رجل الأعمال اليميني نصري عصفورة (67 عاما) بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنسبة 40.53%، على منافسه سلفادور نصر الله (72 عاما) الذي حصل على 39.16%.

ومن جانبه ندد نصر الله بسيرالانتخابات، ووصفها بعملية "سرقة" وكتب على منصة "إكس": "هذه سرقة"، متحدثا عن تلاعب في النظام المعلوماتي خلال عمليات الفرز. وأكد أن حزبه كان متقدمًا بنسبة 20% عندما توقف الفرز، مطالبا بإعادة العد بطاقة بطاقة بسبب نمط تزوير مزعوم.

التدخل الأمريكي في انتخابات هندوراس 

وفي السياق ذاته اعترفت رئيسة اللجنة الانتخابية آنا باولا هال أن هنالك 2749 محضر اقتراع (تمثل 14.5% من الأصوات الصحيحة) لا تزال تحتاج للتحقق بسبب "تناقضات"، وقالت إنه تم اتخاذ "تدابير فنية ضرورية مرفقة بتدقيق خارجي".

وعلقت إدارة ترامب على  الانتخابات في هنندوراس قائله:  كانت نزيهة، ولا توجد أي أدلة ذات مصداقية تبرر إلغاءها. 

وكان ترامب قد أعلن دعمه المسبق لعصفورة ووصفه بـ "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، كما أصدر عفوا عن الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز (مرشد عصفورة) الذي كان قد حُكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

