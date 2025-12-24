قصر العيني ينظم يوما علميا لمتابعة التحولات الحديثة في طب الطوارئ

18 حجم الخط

نظم قسم طب الطوارئ بكلية طب قصر العيني اليوم العلمي الثاني تحت عنوان “آفاق الطوارئ – اليوم العلمي الثاني لقسم طب الطوارئ”، في إطار رؤية الكلية لتطوير التدريب الإكلينيكي، ومواكبة التحولات الحديثة في نظم الرعاية الصحية، لا سيما داخل أقسام الاستقبال والطوارئ.

وأقيمت فعاليات اليوم العلمي تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة أماني أبو زيد، رئيسة قسم طب الطوارئ، وذلك بحضور الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة دعاء منصور،الدكتور وليد أبو سنة والدكتورة هبة إسماعيل، أساتذة طب الطوارئ كما تضمن الحضور الدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي للتدريب والدكتورة عائشة سمير مدير مركز السموم.

التحديات التي تواجه فرق الطوارئ في التعامل مع الحالات الحرجة

وركز برنامج اليوم العلمي على التحديات الواقعية التي تواجه فرق الطوارئ في التعامل مع الحالات الحرجة، حيث تضمن ورش عمل متخصصة حول الطوارئ النفسية وآليات التدخل السريع مع المرضى ذوي الاضطرابات الحادة، إلى جانب محاضرات علمية ناقشت تدبير السكتة الدماغية، والجلطات الرئوية، وحالات التسمم الحاد، مع استعراض بروتوكولات التدخل المبكر خلال «الساعة الذهبية» باعتبارها حجر الزاوية في إنقاذ الحياة وتقليل المضاعفات طويلة المدى.

مستقبل طب الطوارئ في ظل الذكاء الاصطناعي

وشهد اليوم العلمي محاضرة محورية حول مستقبل طب الطوارئ واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سلطت الضوء على كيفية توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإكلينيكي داخل أقسام الاستقبال، وربط نظم التحليل الذكي بفرز المرضى، والتنبؤ المبكر بالحالات الحرجة، وتحسين سرعة ودقة التدخل الطبي.

كما تناولت المحاضرة آفاق التكامل بين الطبيب ونظم الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات داعمة تعزز كفاءة الأداء ولا تستبدل الخبرة البشرية، بما يواكب التطور العالمي في طب الطوارئ الحديث.

وحرص القسم على أن يكون اليوم منصة حقيقية للتعلم التطبيقي، حيث قام نواب طب الطوارئ بعرض الحالات الإكلينيكية، مع مشاركة فعالة لأطباء الامتياز في تقديم التاريخ المرضي، ونتائج الفحوصات، وخطط التعامل داخل أقسام الاستقبال.

وأعقب ذلك نقاش علمي تفصيلي شارك فيه أساتذة واستشاريو طب الطوارئ، ركز على تحليل مسارات اتخاذ القرار، وتقييم الأداء الإكلينيكي، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في واقع العمل اليومي.

كما اشتمل البرنامج على محاضرة علمية متقدمة استعرضت أحدث الأوراق البحثية في تدبير حالات الصدمة Shock، مع ربط الأدلة الإكلينيكية المحدثة بالبروتوكولات العلاجية المطبقة في مستشفيات جامعة القاهرة، بما يعزز ثقافة الطب القائم على الدليل داخل فرق الطوارئ متعددة التخصصات.

واختُتم اليوم العلمي بتنظيم مسابقة علمية للنواب في طب الطوارئ، اعتمدت على سيناريوهات واقعية لحالات حرجة داخل غرف الإنعاش والاستقبال، بهدف قياس سرعة اتخاذ القرار، ودقة ترتيب الأولويات، والعمل تحت ضغط الوقت.

وأعقب ذلك تكريم الفائزين، مع تأكيد إدارة الكلية ورئاسة القسم أن مثل هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع أخطر الحالات، واستشراف مستقبل طب الطوارئ داخل قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة.

