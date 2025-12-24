أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية القيامة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت كاتدرائية القيامة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توافد المئات من الأقباط للمشاركة في قداس العيد، وسط أجواء ملأتها ترانيم الفرح ودعوات السلام.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد

​طقوس روحية ورسالة محبة

​

ترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا أنطونيوس غطاس، وبمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور الآباء والكهنة.

​​تزينت الكاتدرائية بأضواء الميلاد وشجرة الكريسماس الضخمة، مما أضفى لمسة جمالية جذبت الأنظار والتقط معها الحضور الصور التذكارية.

​وقد قام مسئولو الكنيسة بتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان راحة المصلين والزوار، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة لتأمين الاحتفالات وتسيير الحركة المرورية.

