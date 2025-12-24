الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية القيامة (فيديو وصور)

أقباط الإسكندرية
أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية القيامة
18 حجم الخط

شهدت كاتدرائية القيامة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توافد المئات من الأقباط للمشاركة في قداس العيد، وسط أجواء ملأتها ترانيم الفرح ودعوات السلام.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القناة يعتمد ضوابط الامتحانات

جلسة حسام حسن مع الشناوي تحسم حارس مرمى مصر أمام جنوب أفريقيا

 

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد 

​طقوس روحية ورسالة محبة

ترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا أنطونيوس غطاس، وبمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور الآباء والكهنة.

​​تزينت الكاتدرائية بأضواء الميلاد وشجرة الكريسماس الضخمة، مما أضفى لمسة جمالية جذبت الأنظار والتقط معها الحضور الصور التذكارية.

​وقد قام مسئولو الكنيسة بتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان راحة المصلين والزوار، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة لتأمين الاحتفالات وتسيير الحركة المرورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيسة الاسكندرية عيد الميلاد

مواد متعلقة

إعلام عبري: المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القناة يعتمد ضوابط الامتحانات

جلسة حسام حسن مع الشناوي تحسم حارس مرمى مصر أمام جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads