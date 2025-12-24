الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رامز جلال يبدأ تصوير برنامج مقالب جديد في هذا الموعد

انتهى الفنان رامز جلال من التحضيرات الخاصة ببرنامج المقالب الجديد، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل عبر شاشة “mbc مصر” وعدد من القنوات الأخرى.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن رامز جلال سوف يبدأ تصوير أولى حلقات البرنامج منتصف شهر يناير المقبل، داخل أحد الأستوديوهات الضخمة بمدينة الرياض.

وأضاف المصدر أن فريق عمل البرنامج يعملون على قدم وساق للانتهاء من الديكورات الخاصة بالبرنامج، الذي كتب فكرته رامز جلال، هذا بجانب الاتفاق مع عدد من النجوم ليكون ضيوف البرنامج.

 

من جانب آخر، انتهى الفنان رامز جلال من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير والتقطوا عددا من الصور التذكارية.


ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بموسم الصيف السينمائي الحالي.

 

أبطال فيلم بيج رامي

 فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الأتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

 

فيلم أخي فوق الشجرة

كان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”.

