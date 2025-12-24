رامز جلال يبدأ تصوير برنامج مقالب جديد في هذا الموعد

18 حجم الخط

انتهى الفنان رامز جلال من التحضيرات الخاصة ببرنامج المقالب الجديد، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل عبر شاشة “mbc مصر” وعدد من القنوات الأخرى.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن رامز جلال سوف يبدأ تصوير أولى حلقات البرنامج منتصف شهر يناير المقبل، داخل أحد الأستوديوهات الضخمة بمدينة الرياض.

وأضاف المصدر أن فريق عمل البرنامج يعملون على قدم وساق للانتهاء من الديكورات الخاصة بالبرنامج، الذي كتب فكرته رامز جلال، هذا بجانب الاتفاق مع عدد من النجوم ليكون ضيوف البرنامج.

من جانب آخر، انتهى الفنان رامز جلال من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير والتقطوا عددا من الصور التذكارية.



ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بموسم الصيف السينمائي الحالي.

أبطال فيلم بيج رامي

فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الأتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

فيلم أخي فوق الشجرة

كان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.