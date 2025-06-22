الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم "بيج رامي" والعرض بموسم الصيف

رامز جلال
رامز جلال

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير والتقطوا عددا من الصور التذكارية.

 

ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بموسم الصيف السينمائي الحالي.

 

من جانب آخر يشارك الفنان محمود حافظ ضمن أحداث فيلم بيج رامي الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال، ويلعب خلال العمل شخصية عدو رامز، والذي تجمعه به عدد من المواقف الكوميدية.

 

ويفرض رامز جلال حالة من السرية على أحداث الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور، وطرح البعض عبر وسائل السوشيال ميديا تساؤلات هل سيجسد رامز جلال شخصية مصارع خلال أحداث العمل، وخاصة أنه يحمل اسم "بيج رامي".

وتواصلت فيتو لأحد المقربين من صناع العمل الذي أكد أن العمل ستكون أحداثه كوميدية، ولم يجسد رامز جلال شخصية مصارع ضمن الأحداث.

 

أبطال فيلم بيج رامي

 فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الأتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

 

فيلم أخي فوق الشجرة

كان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”.

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بيج رامي فيلم بيج رامى رامز جلال

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