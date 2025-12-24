لن يستقبله ترامب بالبيت الأبيض، أستاذ سياسة يكشف سر أخطر لقاء لنتنياهو في أمريكا

18 حجم الخط

لقاء نتنياهو وترامب، كشف الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أسيوط، عن سر أطول زيارة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسر عدم لقاء الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو في واشنطن، مخالفًا لما كان يجري في اللقاءات السابقة بين نتنياهو وترامب.

وأكد الدكتور إسماعيل صبري مقلد أن الرئيس ترامب لن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض، ولكن في منتجع مالاراجو في فلوريدا، مشيرًا إلى أن لقائهما سيكون له تبعات وتداعيات شديدة الخطورة علي أوضاع هذه المنطقة، بعد أن وصل الاسرائيليون بها، وبدعم أمريكا الكامل لهم، إلي هذه الحالة التي يرثي لها من الإنهاك والاستنزاف والدمار.

قال الدكتور إسماعيل صبري مقلد عن سر أطول زيارة من بنيامين نتنياهو لأمريكا: "سوف تكون زيارة نتنياهو المقبلة الي الولايات المتحدة والتي سوف تمتد ما بين الثامن والعشرين من ديسمبر الحالي إلي الخامس من يناير المقبل، ما يجعلها أطول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلية لأمريكا، وبغير سابقة معروفة لها.. وهو ما يقطع بأهميتها الكبيرة في هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية الصعبة والمعقدة"..

وعن سر لقاء ترامب ونتنياهو خارج واشنطن وعدم استقبال ترامب لـنتنياهو في البيت الأبيض، قال الدكتور إسماعيل صبري: "سوف يكون أول هذه اللقاءات الرسمية بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ليس في البيت الابيض في واشنطن كما جرت العادة، وإنما في منتجع مالاراجو الرئاسي في فلوريدا".

وتابع الدكتور إسماعيل صبري تفسيره لعدم استقبال ترامب لنتنياهو في البيت الأبيض: "لكي يكونا على راحتهما بعيدًا عن الشكليات البروتوكولية الرسمية، التي تحيط بلقاءات البيت الأبيض، وبعيدًا كذلك عن المتابعات والتقييمات الإعلامية الدولية، لكل ما يجري في أروقة ودهاليز هذا اللقاء بين الزعيمين الأمريكي والإسرائيلي من تنسيقات وتوافقات وقرارات، سوف يكون لها بالتأكيد ما بعدها من نتائج وعواقب وتداعيات، فكل ذلك سوف يصبح بالإمكان تكتمه والتعتيم عليه وحجبه عن أنظار العالم".

وأضاف أستاذ السياسة والعلاقات الدولية تفسيره: "حتى لا يفقد عنصر المفاجأة فيه عندما تحين لحظة تنفيذه.. فخلال أسبوع كامل من وجود نتنياهو قريبًا من ترامب سوف يبقى فيها علي تواصل مستمر معه ليل نهار، يمكن أن يحدث الكثير جدًا مما لا تخفي خطورته الشديدة علي أوضاع هذه المنطقة من العالم، بعد أن وصل الإسرائيليون بها، وبدعم أمريكا الكامل لهم، إلي هذه الحالة التي يرثي لها من الإنهاك والاستنزاف والدمار.. بفعل ما فجروه فيها من حروب وصراعات وأزمات ساخنة.. باتت كل أبواب الحل مغلقة في وجهها".

وأكد الدكتور إسماعيل صبري أنه "سوف تكون المشكلة السابقة علي غزة في ترتيب الطرفين لأجندة هذا اللقاء الاستثنائي في خطورته وأهميته، أما إيران.. فهي المحور الحقيقي لهذا اللقاء وإن تظاهرا بغير ذلك.. إيران ببرامجها التسليحية في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي ومحاولتها استعادة حيوية وعافية برنامجها النووي، بعد قصف أمريكا لمنشآتها النووية في يونيو الماضي، وبعد نجاحها في انقاذ مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب".

وأوضح الدكتور إسماعيل صبري "وللعلم وفق ما تذكره التقارير الدولية، فإن الذي قام بالدور الأبرز في إعداد الملف الإيراني لعرضه علي الرئيس ترامب وكبار المسئولين في إدارته وعلى مستشاريه الأمنيين، هو وزير الشئون الاستراتيجية الاسرائيلية السابق رون ديرمر، وهو رجل مخابرات محترف وله باعه الطويل في هذا المضمار، وسوف يكون بصحبة نتنياهو في هذا اللقاء".

وأكد إسماعيل صبري مقلد إن "ديرمر سوف يستخدم كل ما في جعبته من مزاعم ومغالطات ومبالغات للدفاع بها عن وجهة النظر الإسرائيلية، ولانتزاع كل ما يمكن انتزاعه من ترامب من تنازلات في خدمة القرارات الإسرائيلية".

وأوضح "إلي جانب ذلك، نتوقع مع غيرنا من المحللين الدوليين، أن يشمل العرض الإسرائيلي للموقف مع إيران، دور إيران في تسليح وتمويل الجماعات والأذرع الموالية لها في لبنان وسوريا والعراق، وكيف أن هذه الأنشطة الإيرانية المستمرة تعرقل وتحبط مشاريع الرئيس الأمريكي، نحو تغيير الشرق الأوسط وإخلائه من الإرهاب والدخول به إلي مرحلة جديدة من السلام والاستقرار لصالح كل دولة تحت مظلة السلام الإبراهيمي الجديد".

وعن الرد الأمريكي قال الدكتور إسماعيل صبري: "الرد الأمريكي علي هذه التهديدات الإيرانية يجب أن يكون من القوة والحسم بما يمكنه أن يضع نهاية لها.. هذا هو كلامهم الذي سوف يقولوه له للضغط به عليه، ولاستمالته به ولاختراقه من خلال نقاط ضعفه التي يعرفونها عنه، وهو جزء من لعبة الخداع والتضليل التي اتقنوها وبرعوا فيها في تعاملهم مع كافة الإدارات والرؤساء الأمريكيين، بإيهامهم بأن أمنهما واحد وأن إسرائيل هي حليف أمريكا الأوحد الموثوق فيه في الشرق الأوسط، الذي لا بديل له من بين كل الشركاء الإقليميين الحاليين من خليجيين وأتراك وغيرهم".

وأوضح الخداع الإسرائيلي لترامب، فقال إسماعيل صبري إنهم سوف يوهمون ترامب بأن "إسرائيل هي درع أمريكا وسيفها في هذه المنطقة من العالم، الذي يمكنها أن تضرب به خصومها المحتملين في أي وقت للدفاع به عن أمنها ومصالحها، وهو ما سوف يجد صدى مسموعًا له لدى رئيس لا يخفي توجهاته الصهيونية القوية وتحيزه الصارخ لنتنياهو وحكومته المتطرفة في تل أبيب، ويعتبر نفسه أفضل من عرفتهم إسرائيل في تاريخها من بين كل الرؤساء الأمريكيين، وأن لها أن تثق في وعوده لها بالحماية المطلقة بالأفعال وليس بالأقوال فقط".

وقال الدكتور إسماعيل مقلد: "هذا هو ما أتوقعه منه.. وبخاصة في مثل هذه اللقاءات الممتدة بين الجانبين، حيث سوف يتاح لنتنياهو ومجموعته أن يقولوا الكثير مما أعدوا أنفسهم له بما يحملونه معهم من تقارير ومعلومات مفبركة داعمة لأكاذيبهم ومزاعمهم ومغالطاتهم، فهو لقاء لن يكون كغيره من اللقاءات التي سبقته، وإنما سوف يكون لقاء يعقد نتنياهو أملًا كبير عليه ويأمل أن يخرج منه بكل ما خطط له. وذهب من أجل الحصول عليه في هذا التوقيت القاتل".

وتابع الدكتور إسماعيل: "حيث تقف إسرائيل في مفترق طرق قد تكون نهاياتها أصعب وأخطر من بعضها.. وهو ما يجعله غير قادر علي التعامل معه في غياب دعم أمريكي الكامل له.. أو بمعنى آخر، فإنه سوف يضع الكرة في الملعب الأمريكي وليس العكس".

وأوضح أن "كل ذلك سوف يكون كافيًا لأن يضع الرئيس ترامب ثقله كاملًا إلي جانب إسرائيل في حربها المقبلة علي إيران، وهي الحرب التي قد يكون الاستعداد لها قد شارف علي الوصول إلى محطته الأخيرة بما يجري التحضير سرًا له الآن من خطط وتجهيزات وتوزيع أدوار، وهو ما يأمل نتنياهو أن يخرج به نتنياهو من هذا اللقاء الاستثنائي في أهميته وخطورته وتوقيته وأهدافه".



