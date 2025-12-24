الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

سلطات الاحتلال تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل ببيت لحم

نائب رئيس دولة فلسطين
نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، فيتو
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم.

احتفالات عيد الميلاد في الأرض المقدسة

وبدأت احتفالات عيد الميلاد في الأرض المقدسة صباح اليوم الأربعاء، بموكب تقليدي انطلق من القدس إلى بيت لحم.

وقاد الموكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

مظاهر احتفالات عيد الميلاد التقليدية في بيت لحم بالضفة الغربية

ومن المقرر أن يشارك بيتسابالا في قداس منتصف الليل في بيت لحم التي تعتبر مهد المسيح.

واختفت مظاهر احتفالات عيد الميلاد التقليدية في بـيت لحم بالضفة الغربية المحتلة على مدار العامين الماضيين بسبب الحرب في غزة.

ولكن بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في العاشر من أكتوبر، جرى وضع شجرة عيد ميلاد كبيرة خارج كنيسة المهد في بيت لحم.

 إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة

وعلى الجانب الآخر شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وتحديدًا في حيّ التفاح، الذي يشهد منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء قصفًا جويًا عنيفًا ومتواصلًا، دون وضوح طبيعة الأهداف المستهدفة، علمًا بأن هذه المناطق تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف مدفعية مناطق متفرقة في المنطقة الفاصلة بين محور موراج ومنطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح، بمشاركة الطائرات المسيرة.

