الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلا من قرية حوسان غربي بيت لحم.

قوات الإحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله

وأفادت مصادر أمنية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد مصطفى حمامرة (17 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة بيتونيا غرب رام الله.

إطلاق قنابل الصوت والغاز

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
وفي طوباس.. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم منزل في بلدة عقابا شمال طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعدد من الدوريات، وداهم منزل ذوي الشهيد أيمن ناجح غنام المكون من طابقين، وأخطر بهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في التاسع من سبتمبر الماضي منزلين في البلدة ذاتها.

