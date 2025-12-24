تسيء للنبي محمد، مجهول يترك هدية مروعة ترصدها الكاميرات أمام منزل عائلة مسلمة في بريطانيا (فيديو)

18 حجم الخط

سجلت كاميرا المراقبة إلقاء مجهول نسخة مدنَّسة من القرآن الكريم على منزل عائلة مسلمة في برمنجهام، وترك ملاحظة كتب عليها "هدية لكم".

تدنيس القرآن بوضع لحم خنزير داخله

وعندما أحضر أفراد العائلة الكتاب إلى الداخل، اكتشفوا أنه تم تدنيس القرآن بوضع لحم خنزير داخله، كما احتوى على إساءات للنبي محمد، وقد تسببت هذه الحادثة ذات الدافع العنصري في حالة من الصدمة والانزعاج الشديد للعائلة.

ووقعت الحادثة في منطقة أكوكس جرين ببرمنجهام، بالقرب من جادة أولتون، يوم 18 ديسمبر في الساعة 21:34، وقد أبلغت العائلة عن الواقعة للشرطة.

ورهاب الإسلام، أو الإسلاموفوبيا، أو العنصرية ضد المسلمين، هي شكل من أشكال التمييز والتعصب ضد المسلمين والأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم كذلك.

وصارت الظاهرة منتشرة جدا، وفي تزايد مستمر في الدول الأوروبية وخارجها، وتتغذى على المشاعر المعادية للمهاجرين، وكراهية الأجانب والأحكام المسبقة المرتبطة بالوسط الاجتماعي، حيث تجمع سيرورة التمييز العنصري بين المعتقد الديني وعلامات الاختلاف الأخرى، بما في ذلك الأصل العرقي، أو الديني، أو القومي والمظهر، وهو ما يقود إلى إدراك المسلمين كمجموعة عرقية متميزة.

وقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها: "خوف، تحامل وكراهية تجاه المسلمين، ما يؤدي إلى استثارة العداء، والتمييز، وعدم التسامح، بما في ذلك التهديدات أو المضايقات أو الإساءة أو العنف أو التمييز المؤسسي"، في حين اعتبرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، أنها "ظاهرة مركبة تشمل التعميم والتمييز والتجريد من الإنسانية تجاه المسلمين".

