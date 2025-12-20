الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة غرب إنجلترا - بريستول

18 حجم الخط

وقّع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع ستيف ويست، رئيس جامعة غرب إنجلترا The University of the West of England (UWE Bristol)، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي والثقافي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تبادل الخبرات ويعزز من فرص الشراكة الدولية بين المؤسستين، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر جامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول بالمملكة المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المؤسسي بين الجامعتين، ودعم البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتعزيز فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم الأنشطة البحثية والابتكارية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وترتقي بمستوى الخريجين وفقًا للمعايير الدولية.

تعاون في مجالات البحث العلمي

كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل الخبرات الأكاديمية، فضلًا عن تطوير برامج تعليمية مشتركة، وإتاحة فرص للتبادل الأكاديمي والثقافي، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية دولية قائمة على التميز والابتكار.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية مع الجامعات البريطانية المرموقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة غرب إنجلترا يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين، ويعزز من مكانة الجامعة البريطانية في مصر كمؤسسة تعليمية ذات امتداد دولي قوي.

إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي

وأضاف الدكتور لطفي أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية العالمية، مؤكدًا أن الاتفاقية تسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي، وتعزز من دور الجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي وبناء المعرفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب ستيف ويست، رئيس جامعة غرب إنجلترا (UWE Bristol)، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، وتعكس التزام الجامعتين بدعم التعليم عالي الجودة وتعزيز البحث العلمي ذي التأثير الدولي، بما يسهم في إثراء التجربة التعليمية للطلاب، وتعزيز التفاهم الثقافي، وبناء روابط أكاديمية مستدامة بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا ثقته في أن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تخدم أهداف المؤسستين والمجتمع الأكاديمي على حد سواء.

