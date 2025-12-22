الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء واسترداد الأراضي المخالفة في 5 مدن جديدة

واصلت أجهزة تنمية مدن بدر، والعبور، والشروق، و6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات ومخالفات البناء والظواهر العشوائية، بجانب استرداد وسحب الأراضي المخالفة لاشتراطات التخصيص بعدة مناطق.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وأكد وزير الإسكان، أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، مع استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لمنع تكرار أي مخالفات مستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي مدينة بدر قامت حملة إزالة برفع الإشغالات فى الحى الأول والتحفظ عليها، وفي مدينة 6 أكتوبر، أسفرت حملة الإشغالات عن التحفظ على عدد من المعدات المخالفة، وهي ٤ خلاطات في منطقة لافيدا البستان وسيارات تلقي مخلفات، وحفار يعمل بدون تصريح في منطقة 276.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تنفيذ قرار استرداد لإحدى قطع الأراضي المخالفة بالمدينة بمساحة تقدر بنحو (4) أفدنة، تقع بمنطقة وادي الملوك بالقطاع الثاني بالمدينة، مع إزالة ما عليها من تعديات ومبانٍ مخالفة.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب لقطع الأراضي والمنشآت المخالفة بالحي الثامن بمدينة العبور، نظرًا لمخالفة شروط التخصيص.

وفي مدينة الشروق، تم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بعدد (6) قطع أراضٍ بمساحات كبيرة.

