إصابة 24 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال قلنديا وكفر عقب

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 24 فلسطينيًا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، في تصعيد ميداني جديد تشهده المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن تدخلات طبية ميدانية ونقل مصابين بعد استهداف الاحتلال

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات في موقع الأحداث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الإصابات حتى الآن.

توتر متصاعد خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم فلسطيني

وبحسب مصادر محلية، شهد الاقتحام مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، تخللها استخدام كثيف للقوة، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الإصابات في صفوف المدنيين، وسط حالة من التوتر والغضب في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق شمال القدس، والتي غالبًا ما تسفر عن إصابات واعتقالات، وتزيد من حالة الاحتقان الميداني، خاصة في المخيمات المكتظة بالسكان.

وحذرت جهات طبية وحقوقية من تداعيات استمرار هذه الاقتحامات، مؤكدة أن تصاعد العنف في المناطق السكنية يشكل خطرًا مباشرًا على المدنيين، ويهدد بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية خلال الفترة المقبلة.

في وقت سابق، أفادت محافظة القدس بأن 456 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المحافظة أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات متتالية، حيث قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد، وسط تشديد الإجراءات الأمنية على المصلين، وفرض قيود على دخولهم.

