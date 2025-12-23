الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 24 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال قلنديا وكفر عقب

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 24 فلسطينيًا بالقدس
18 حجم الخط

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 24 فلسطينيًا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، في تصعيد ميداني جديد تشهده المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن تدخلات طبية ميدانية ونقل مصابين بعد استهداف الاحتلال

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات في موقع الأحداث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الإصابات حتى الآن.

توتر متصاعد خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم فلسطيني 

وبحسب مصادر محلية، شهد الاقتحام مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، تخللها استخدام كثيف للقوة، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الإصابات في صفوف المدنيين، وسط حالة من التوتر والغضب في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق شمال القدس، والتي غالبًا ما تسفر عن إصابات واعتقالات، وتزيد من حالة الاحتقان الميداني، خاصة في المخيمات المكتظة بالسكان.

وحذرت جهات طبية وحقوقية من تداعيات استمرار هذه الاقتحامات، مؤكدة أن تصاعد العنف في المناطق السكنية يشكل خطرًا مباشرًا على المدنيين، ويهدد بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية خلال الفترة المقبلة.

في وقت سابق، أفادت محافظة القدس بأن 456 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المحافظة أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات متتالية، حيث قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد، وسط تشديد الإجراءات الأمنية على المصلين، وفرض قيود على دخولهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الاحمر الفلسطيني قلنديا كفرعقب قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين القدس المستوطنون

مواد متعلقة

حماس: تصريحات كاتس تفضح نوايا الاحتلال الاستيطانية والالتفاف حول خطة ترامب

محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مخطط خطير لإقامة مستوطنة إسرائيلية ضخمة على مطار القدس تشمل 9000 وحدة سكنية

محافظة القدس: 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads