الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقامة مستوطنة حريدية كبيرة شمال القدس المحتلة

إسرائيل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الحكومة الإسرائيلية تكثّف جهودها للدفع نحو إقامة مستوطنة حريدية كبيرة في شمال القدس المحتلة، في خطوة من شأنها تعزيز الاستيطان وتغيير الواقع الديموجرافي في المنطقة.

سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني

وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات فلسطينية ودولية متكررة لسياسات التوسع الاستيطاني، لما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل القدس وفرص الحل السياسي.

مخطط إسرائيلي يستهدف إقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس

وحذّرت محافظة القدس، أمس الإثنين، من مخطط إسرائيلي خطير يستهدف إقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس، تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية، في خطوة من شأنها تكريس التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة.

اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إخبارية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محافظة القدس قد أعلنت، في وقت سابق، أن 142 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في استمرار لسياسة الاقتحامات والاستفزازات المتكررة.

اقتحامات في الضفة الغربية

على صعيد متصل، شهدت الضفة الغربية، أمس، سلسلة اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالت مدن الخليل ونابلس، إضافة إلى بلدات الزاوية غرب سلفيت، وعانين واليامون غرب جنين، وتل جنوب غربي نابلس.

من جانبه صرح رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في الذكرى الـ 38 لتأسيس الحركة: “إن ️ أكثر من 70 ألفا من أبناء شعبنا استشهدوا وكان آخرهم القائد المجاهد رائد سعد”.

وتابع: “عشرات الآلاف يعيشون في العراء في ظل البرد القارس والسيول الجارفة بلا ماء ولا غذاء ولا دواء”، مضيفًا:" أهلنا في الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة من الاحتلال والمستوطنين".

وكشف عن أن مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى كل يوم ويسعون إلى تقسيمه مكانيا، وأن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 48 يتعرضون للاحتلال والعنصرية والقمع ومصادرة الأرض وهدم البيوت.

