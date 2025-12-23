التقرير الطبي يصدم ليفربول والسويد بمدة غياب إيزاك

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول تلقي صدمة كبيرة بعد إصابة مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، الذي خضع لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لكسر مزدوج في الكاحل وعظم الشظية خلال المباراة الأخيرة ضد توتنهام.

وجاءت إصابة إيزاك أثناء تسجيله الهدف الأول لفريقه، عندما تدخل لاعب توتنهام ميكي فان دي فين بقوة، ما أدى إلى سقوط إيزاك على الأرض وهو يتألم بشكل واضح.

وغادر إيزاك الملعب على قدميه رغم الألم، ما أعطى جماهير ليفربول بصيص أمل، لكن التحليلات الطبية أكدت أن حالته أسوأ من التوقعات الأولية.

وأكد النادي أن المهاجم السويدي سيبدأ الآن برنامج التأهيل في مركز التدريب، دون تحديد موعد محدد للعودة إلى الملاعب.

تفاصيل التقرير الطبي ومدة غياب إيزاك

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن التقرير الطبي لحالة إيزاك نتيجته كانت صادمة، حيث أشارت إلى نهاية موسمه مع ليفربول بل وقد لا يشارك مع منتخب السويد في كأس العالم 2026.



ورغم الصدمة الواضحة من التقرير الطبي، أشار مدرب ليفربول أرني سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون إلى أن إيزاك قد يظهر قبل نهاية الموسم، ما منح جماهير الفريق بصيص أمل، رغم أن الغياب الطويل يبدو محتملًا وفق تقديرات الطاقم الطبي للنادي.



ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج إعادة تأهيل مكثف، بينما لم يتم تحديد مدة غيابه بدقة.

وأعطت تصريحات مدرب ليفربول أرني سلوت شعورًا بالتفاؤل حول إمكانية مشاركة إيزاك قبل نهاية الموسم، لكن ذلك يبقى مرهونًا بسرعة تعافيه واستجابته لبرنامج التأهيل المكثف.

ويعد إيزاك أغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول، بعد انتقاله الصيف الماضي من نيوكاسل مقابل حوالي 150 مليون يورو، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 16 مباراة حتى الآن.

