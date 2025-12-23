بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
منتخب مصر، فيتو
احتفل محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة على زيمبابوي مساء الإثنين بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعادة اشتهر بها مع فريقه الريدز.

 

ونشر صلاح صورته بموقع التدوينات القصيرة “إكس”، رفقة زميله عمر مرموش، وهي إحدى العادات التي فعلها رفقة ليفربول في الموسم الماضي.
 

واعتاد الفرعون المصري على الاحتفال بفوز فريقه ليفربول عبر نشر صورة له رفقة مسجلي أهداف فريقه في المباراة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 

وكرر محمد صلاح عاداته مع منتخب مصر حيث احتفل بعمر مرموش مسجل الهدف الأول للفراعنة.

ويحلم صلاح بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في مسيرته بعد أن وصل للنهائي مرتين عامي 2017 و2021 ولكنه خسر في النسختين.
 

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف بعد أن سجل عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل في الدقيقة 63 ثم أدرك محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا قبل مواجهة الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل التي تجمع بين المنتخبين.

