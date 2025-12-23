نفاذ تذاكر المرحلتين الأولى والثانية من New Capital Countdown Festival الذي أطلقته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

تذكرتي تفتح المرحلة الثالثة

18 حجم الخط

أعلنت تذكرتي عن فتح المرحلة الثالثة من تذاكر New Capital Countdown Festival، بعد نفاذ تذاكر المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال وقت قياسي، وذلك في ظل الإقبال الكبير على الحدث المرتقب في العاصمة الجديدة، والذي أطلقته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، ما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمهرجان وتجربته الترفيهية المختلفة.

ويُقام المهرجان بتنظيم من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضور العاصمة الجديدة كوجهة مفتوحة للجمهور على مدار العام وتحويل المدينة إلى مساحة حقيقية للحياة والترفيه، حيث يقدّم الحدث تجربة متكاملة تمتد طوال اليوم، تجمع الأجواء الاحتفالية، برامج فنية متنوعة، تجربة مناسبة للعائلات والأطفال وتنتهي بالعد التنازلي لاستقبال العام الجديد.

يشارك في New Capital Countdown Festival نخبة من الميجا ستارز، على رأسهم تامر حسني، تامر عاشور، وإليسا، إلى جانب عرض ألعاب نارية مميّز يقدّمه أحمد عصام في منطقة الأبراج، في تجربة ترفيهية مختلفة تتجاوز الشكل التقليدي لاحتفالات رأس السنة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الحياة قد بدأت في العاصمة الجديدة حيث أن عدد السكان المقيمين في تزايد يوميًا مع إضافة خدمات جديدة بشكل مستمر فضلا عن اكتمال البنية التحتية المتكاملة، مشيرًا إلى أن جميع الاستعدادات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تجربة آمنة ومنظمة للجمهور والعائلات.

وأضاف أن تنظيم المهرجان يأتي كجزء من توجه الشركة لاستضافة الفعاليات الكبرى في العاصمة الجديدة استكمالا لسلسلة الفعاليات التي تمت طوال العام المنصرم، بما يؤكد أن الحلم تحقق وأن المدينة أصبحت واقعًا ينبض بالحياة ويوفر جودة حياة للمقيمين والزائرين.

