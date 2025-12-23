بحوث الإسكان يناقش تحديث المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة

18 حجم الخط

عقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ندوة مناقشة "مسودة تحديث المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط "، وتأتي هذه الندوة انطلاقا من دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في التحديث والتحسين المستمر في منظومة الكودات والمواصفات والدلائل التي تقع في إطار مسؤولية ومجال عمل المركز.

وتأتي ضرورة تحديث هذه المواصفة الهامة والحيوية في قطاع البناء والتشييد تماشيًا مع ما تحقق من تحديثات في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية لتتوافق مع المبادئ التي وضعها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لرفع مستوى اصدارات المركز من الناحية التطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.

أكد الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن صناعة الخرسانة الجاهزة من أهم وأنجح الصناعات في جمهورية مصر العربية والتي تطورت بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية تزامنًا مع صدور القرارات الوزارية بتقييمها واعتمادها وفحص الخامات الداخلة لها وتقييم منتجاتها بشكل دوري من خلال المركز، وحيث أن الاستثمار في قطاع الصناعة يعتبر أحد أهم قاطرات التنمية في الخطة الاستراتيجية للدولة، فإن المركز يضع توفير المناخ المناسب لهذا القطاع في أولويات خطته سواء في إصدارات المركز من الأكواد والمواصفات والدلائل الحديثة أو في إسهامات المركز من الخطط والدراسات البحثية ورعاية الابتكار. وتأتي الإصدارات خلال العامين الماضيين دليلًا ماديا وملموسًا على ذلك سواء بالتحديثات على منظومة أكواد حماية المنشآت الصناعية من أخطار الحريق وتيسير وتبسيط اشتراطات الحماية المدنية لها، بالإضافة إلى دلائل تحسين كفاءة الطاقة وإعادة تدوير المخلفات.

كما أكدت الدكتورة أميمة احمد صلاح الدين ، رئيس لجنة تحديث المواصفة أن المركز قد قام خلال الأشهر القليلة الماضية بالتعاون والتنسيق مع الأساتذة والخبراء في هذا المجال لتجميع متطلباتهم من خلال لقاءات عديدة ومناقشات مثمرة لتحديث هذه المواصفة والتي كان أخر إصدار لها عام 2007، ليواكب الوضع الحالي والأداء الفعلي والكمي لأنشطة محطات الخلط ومواكبةً للتطور الكبير في قطاع البناء والتشييد وحجم الطلب المتزايد على الخرسانة الجاهزة حيث تمثل عصب المشاريع القومية والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وقد دارت المناقشات بين الحضور من أعضاء لجنة تحديث المواصفة والحضور من قطاع صناعة الخرسانة الجاهزة واثنى الحضور على التحديثات التي تمت أملين من جميع الجهات المعنية تفعيل بنود المواصفة الحديثة.

