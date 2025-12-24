تجديد حبس طالب قتل زميله بسبب وصلة مزاح

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله الطالب البالغ من العمر 15 عاما، بمدينة 6 أكتوبر، عقب نشوب خلاف بينهما بسبب المزاح.

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالب بقتل صديقه بعد وصلة مزاح تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته بمدينة أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت الطبيب الشرعي بفحص الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن الحادث.

مصرع طالب على يد صديقه

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بمصرع طالب على يد صديقه بدائرة القسم.

أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل يهاجم زوجة شقيقه ويستولي على مصوغاتها ببولاق

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه، وابنتها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بعد تلقي بلاغ، انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم، وهو شقيق زوج المجني عليها بالاعتداء عليها، وعلى ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسلاح أبيض، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار مما أسفر عن إصابتهما.

وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.