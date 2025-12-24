الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تجديد حبس طالب قتل زميله بسبب وصلة مزاح

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله الطالب البالغ من العمر 15 عاما، بمدينة 6 أكتوبر، عقب نشوب خلاف بينهما بسبب المزاح. 

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالب بقتل صديقه بعد وصلة مزاح تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته بمدينة أكتوبر

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت الطبيب الشرعي بفحص الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن الحادث. 

مصرع طالب على يد صديقه

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بمصرع طالب على يد صديقه بدائرة القسم.

أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل يهاجم زوجة شقيقه ويستولي على مصوغاتها ببولاق

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه، وابنتها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بعد تلقي بلاغ، انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم، وهو شقيق زوج المجني عليها بالاعتداء عليها، وعلى ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسلاح أبيض، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار مما أسفر عن إصابتهما.

 وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

