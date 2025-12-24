رئيس الحزب الناصري: الفلاح عمود فقري للتنمية والأمن الغذائي وعلى الحكومة دعمه

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصري وعضو مجلس الشيوخ: إن هناك حقيقة مؤكدة وهى أن الاهتمام بالفلاح المصرى تراجع بعض الشيء، ونحن كحزب ناصري نؤمن بأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام وموازنات، وإنما هو قضية استقلال وكرامة وطنية، والمشروع الناصري منذ جمال عبد الناصر وحتى اليوم يقوم على التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتكامل العربى، وبالتالى نحن فى حاجة لإعادة الإنتاج الزراعى والصناعى والمتوسطة وحماية الطبقات الفقيرة واستمرار الدعم العينى لهم.

معركة الاقتصاد هي معركة استقلال ووجود

وأكد أبو العلا في تصريح لـ"فيتو"، صعوبة مواجهة هذه التحديات دون تكامل عربى وأفريقى، مشيرا إلى أن معركة الاقتصاد هى معركة استقلال ووجود، وبرنامج الحزب الناصري يؤكد بقوة على دعم الفلاح المصري كعمود فقري للتنمية والأمن الغذائي عبر توفير القروض الميسرة، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، والتدريب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنتاج من خلال سياسات زراعية فعالة، ويعتبر تمكين الفلاح أساسًا لنهضة مصر.



أهم محاور دعم الفلاح وفق برنامج الحزب الناصرى

وواصل أبو العلا حديثه، قائلا: إن أهم محاور دعم الفلاح وفق برنامج الحزب الناصري هى دعم اقتصادي مباشر، مثلا: توفير قروض ميسرة لشراء مستلزمات الإنتاج (أسمدة، مبيدات، معدات) لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وتطوير التكنولوجيا والتدريب: إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوفير التدريب للمزارعين لزيادة الإنتاجية.

وتحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان وصول عادل للفلاحين إلى الموارد الزراعية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتمكين الفلاح: الاعتقاد بأن نهضة مصر تبدأ من تمكين الفلاح وتقدير جهوده، وتوفير سياسات تعزز قدرته على الاستمرار.

والتكامل مع جهود الدولة: يرحب الحزب بالقرارات الحكومية التي تدعم الفلاحين، مثل زيادة أسعار المحاصيل وتوفير التمويل الإضافي، ويرى فيها خطوات نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن أهمية الفلاح بالنسبة لنا كحزب ناصري، هي أن الفلاح هو أساس تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والقطاع الزراعي يوفر فرص عمل، ويساهم في التنمية الاقتصادية للريف، وتمكين الفلاح يعد جزءًا لا يتجزأ من بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

