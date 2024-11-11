مطالبات بـ زراعة الشيوخ بتعظيم دور التعاونيات في تقديم خدمات للفلاح

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.

نقص التكنولوجيا الحديثة



وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شرانى، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لاسيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.

ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه مازال يعانى من عدم التمتع بالتأمين الصحى، بالإضافة إلي أن مازال هناك نسبة كبيرة تعانى من الأمية.

وأوضح أن الفلاح يحتاج عدد من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج والعائد المجزى للمحاصيل.

التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة



وقال النائب عمرو أبو السعود، مازال الفلاح المصري لا يتمتع بأى ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات لاسيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.

وقال د على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من ٧٠ في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوى والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.

كما استعرض صالح فرغلي مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم الفلاح عبر نحو ٦ آلاف جمعية. ودعا لتعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلي معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.



وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة ٥ في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية،

وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.

فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاونى المركزى، إلى زيادة اشتراكات الجمعيات لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.

أهمية ملف الجمعيات التعاونية

وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلى، أن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هى أموال الفلاحين، وبالتالي لابد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.

وأضاف، نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.