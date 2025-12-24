هدف السخيري التاريخي يرفع رصيد تونس إلى 100 هدف بمشوار أمم أفريقيا

18 حجم الخط

حقق منتخب تونس فوزا على نظيره أوغندا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب.

هدف إلياس السخيري تاريخي لمنتخب تونس

سجل هدف منتخب تونس الأول في شباك أوغندا اللاعب إلياس السخيري، ليكون الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركات نسور قرطاج ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويصبح منتخب تونس سادس منتخب يصل لـ100 هدف أو أكثر في تاريخ أمم أفريقيا.

أهداف مباراة تونس وأوغندا

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: إلياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وعاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي:

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

تفاصيل مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا

وأدار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، وبيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وأقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغ طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

