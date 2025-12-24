الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هدف السخيري التاريخي يرفع رصيد تونس إلى 100 هدف بمشوار أمم أفريقيا

هدف إلياس السخيري
هدف إلياس السخيري
18 حجم الخط

حقق منتخب تونس فوزا على نظيره أوغندا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب.

هدف إلياس السخيري تاريخي لمنتخب تونس 

سجل هدف منتخب تونس الأول في شباك أوغندا اللاعب إلياس السخيري، ليكون الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركات نسور قرطاج ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويصبح منتخب تونس سادس منتخب يصل لـ100 هدف أو أكثر في تاريخ أمم أفريقيا.

أهداف مباراة تونس وأوغندا 

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: إلياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وعاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2. 

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي: 

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

تفاصيل مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا 

وأدار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، وبيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وأقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغ طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب تونس تونس كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا أوغندا

مواد متعلقة

بعد 12 سنة، منتخب تونس يفك عقدة المباريات الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا

بداية مرعبة، أهداف مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو)

تونس تتصدر، ترتيب المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا بعد الجولة الأولى

بشق الأنفس، نيجيريا يفوز على تنزانيا 2-1 في أمم إفريقيا 2025

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الخشت بين العقل والتراث المغلق

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads