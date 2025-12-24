الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بعد 12 سنة، منتخب تونس يفك عقدة المباريات الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا

تونس وأوغندا
تونس وأوغندا
نجح منتخب تونس في فك عقدة المباريات الافتتاحية ببطولة كأس أمم أفريقيا، بالفوز على منتخب أوغندا 3-1، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان آخر فوز لمنتخب نسور قرطاج في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا، في نسخة 2013 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، بالفوز على الجزائر 0/1 من تسجيل يوسف المساكني.

أهداف مباراة تونس وأوغندا 

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: إلياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وعاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2. 

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي: 

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

تفاصيل مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا 

وأدار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، وبيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وأقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغ طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

منتخب تونس تونس أوغندا كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا

