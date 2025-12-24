حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة

18 حجم الخط

نفى مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية وتداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات أو تعليمات تحظر الاستعانة بالمحالين للمعاش بصفة تطوعية داخل الجهاز الإداري للدولة، أو اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات.

حقيقة صدور قرارات أو تعليمات تحظر الاستعانة بالمحالين للمعاش

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ما نُشر في هذا الشأن غير دقيق ويفتقر إلى السند القانوني، مشددًا على أن الجهاز لم يصدر أي بيانات أو مستندات رسمية تتضمن ما ورد في الخبر المتداول، ولم يتم اعتماد أو تعميم أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

شغل الوظائف العامة

وأوضح المصدر أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية هما الإطار الحاكم لكافة أوضاع شغل الوظائف العامة، وأن أي تنظيم يتعلق بالاستعانة بالخبرات أو التعاقدات يتم وفقًا للنصوص القانونية القائمة وبما تقرره الجهات المختصة، دون استحداث مسميات أو صيغ غير منصوص عليها قانونًا.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم والإدارة قبل نشر أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة أو خلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام، مؤكدًا أن الجهاز يلتزم بالشفافية في إعلان مواقفه وقراراته عبر قنواته الرسمية المعتمدة فقط.

