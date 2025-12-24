الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
18 حجم الخط

نفى مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية وتداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات أو تعليمات تحظر الاستعانة بالمحالين للمعاش بصفة تطوعية داخل الجهاز الإداري للدولة، أو اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات.

حقيقة صدور قرارات أو تعليمات تحظر الاستعانة بالمحالين للمعاش

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ما نُشر في هذا الشأن غير دقيق ويفتقر إلى السند القانوني، مشددًا على أن الجهاز لم يصدر أي بيانات أو مستندات رسمية تتضمن ما ورد في الخبر المتداول، ولم يتم اعتماد أو تعميم أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

شغل الوظائف العامة 

وأوضح المصدر أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية هما الإطار الحاكم لكافة أوضاع شغل الوظائف العامة، وأن أي تنظيم يتعلق بالاستعانة بالخبرات أو التعاقدات يتم وفقًا للنصوص القانونية القائمة وبما تقرره الجهات المختصة، دون استحداث مسميات أو صيغ غير منصوص عليها قانونًا.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم والإدارة قبل نشر أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة أو خلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام، مؤكدًا أن الجهاز يلتزم بالشفافية في إعلان مواقفه وقراراته عبر قنواته الرسمية المعتمدة فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة رئيس مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية شغل الوظائف العامة المركزي للتنظيم والادارة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن 425 وظيفة في وزارة الخارجية

شيخ الأزهر يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث توفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي

تنبيه مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الإدارة العامة السيراليوني لبحث نقل الخبرات المصرية

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads