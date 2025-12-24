تحذيرات من فيضانات وكوارث طبيعية، عواصف تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

18 حجم الخط

تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظروفًا مناخية قاسية جراء عاصفة قوية تسببت في إجلاء المئات من سكان المناطق المتضررة، وسط حدوث فيضانات واسعة واضطرابات حادة في حركة السفر تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد في معظم أجزاء الولاية.

استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج وهبوب الرياح القوية

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج وهبوب الرياح القوية حتى يوم الجمعة، داعيةً السكان في مختلف أنحاء الولاية إلى توخي أقصى درجات الحيطة.

الرياح تشتد لتصل سرعتها إلى ثمانية وثمانين كيلومترًا في الساعة

وتشير التوقعات الجوية إلى احتمال تسجيل هطول مطري يصل إلى ثلاثين سنتيمترًا ونصف في بعض مناطق جنوب كاليفورنيا، بينما يتوقع أن تشتد الرياح لتصل سرعتها إلى ثمانية وثمانين كيلومترًا في الساعة.

وفي المرتفعات الشرقية، وتحديدًا في سلسلة جبال سييرا نيفادا، بلغت سماكة الثلوج المتساقطة هذا الأسبوع ثلاثين سنتيمترًا، مع ترقب وصولها إلى مئة واثنين وخمسين سنتيمترًا قبل انحسار العاصفة.

معاناة الولاية التي شهدت خلال عام ألفين وخمسة وعشرين مقتل واحد وثلاثين شخصًا

وتأتي هذه العاصفة لتزيد من معاناة الولاية التي شهدت خلال عام ألفين وخمسة وعشرين مقتل واحد وثلاثين شخصًا جراء أكثر من ثمانية آلاف حريق غابات، التهمت مساحات شاسعة تجاوزت مئتين واثني عشر ألف هكتار.

وفى سياق منفصل واجه مطار هوليوود بيربانك في ولاية كاليفورنيا أكتوبر الماضى اضطرابًا في عملياته اليومية، بعدما أعلن عن توقف المراقبين الجويين العاملين في برج المراقبة عن أداء مهامهم لساعات، مع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي عطّل التمويل الفيدرالي اللازم لتشغيل عدد من المرافق الحيوية.

