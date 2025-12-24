"ولنا في الخيال حب" يتصدر دور العرض بإيرادات تتخطى 40 مليون جنيه

18 حجم الخط

يشهد شباك التذاكر منافسة محتدمة مع طرح الفيلم الجديد "ولنا في الخيال حب" والذي يقوم ببطولته أحمد السعدني ومايان السيد، حيث يتسابق العمل على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات بدور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية.

إيرادات فيلم ولنا في الخيال حب

وصلت إجمالي إيرادات فيلم “ولنا في الخيال حب” إلي أكثر من 40 مليون و349 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض.

يأتي ذلك بعدما عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، والتي انعقدت في شهر أكتوبر الماضي، ونال الفيلم وقتها العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

الفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقَّد؟

