ثقافة وفنون

فيلم ولنا في الخيال حب يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر ويحقق هذا الرقم أمس

أبطال فيلم ولنا في
أبطال فيلم ولنا في الخيال حب، فيتو
احتل فيلم ولنا في الخيال حب المركز الثاني في شباك التذاكر أمس الإثنين والذي يقوم ببطولته أحمد السعدني ومايان السيد.

 

إيرادات فيلم ولنا في الخيال حب

وحقق فيلم ولنا في الخيال حب إيرادات 755 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.

ويأتي ذلك بعدما عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، والتي انعقدت في شهر أكتوبر الماضي، ونال الفيلم وقتها العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد. 

 

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

قصة فيلم ولنا في الخيال حب 

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقَّد؟

إيرادات فيلم ولنا في الخيال حب فيلم ولنا في الخيال حب ولنا فى الخيال حب أحمد السعدني و مايان السيد

