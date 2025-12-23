وزير التعليم العالي: مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم العلم ليس احتفالًا بروتوكوليًا، بل رسالة واضحة تؤكد أن العلم يمثل الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة، والطريق الأمثل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأشار خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، إلى أن الدولة المصرية تستثمر في عقول أبنائها، واضعةً العلم والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، إدراكًا لأهمية التعليم العالي والبحث العلمي كقاطرة للتنمية ومحرك رئيسي للابتكار وداعم أساسي لاقتصاد المعرفة.

وأوضح عاشور، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تعزيز جودة التعليم، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات المجتمع وخطط التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر تقدمًا.

وأشار إلى أن العلم يسهم في إعداد أجيال قادرة على التأسيس العلمي السليم، والإبداع، والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الباحثين الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم العلمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع، وتسهم في توطين الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

تقدم المراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية

وقال وزير التعليم العالي إنه وفقا لتصنيف SCImago للإعلان عن نتائج تصنيف المراكز البحثية في العالم العربي وشمال أفريقيا، حققت المراكز البحثية المصرية نتائج مشرفة، حيث جاءت ضمن الدول العشر الأوائل، وحصدت مؤسساتها البحثية أربعة مراكز متقدمة، بما يعكس القوة المتنامية لمنظومة البحث العلمي وجودة الأداء البحثي في الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأكد أن هذه النتائج، على أهميتها، لا تمثل نهاية المطاف، بل تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمكانة الجامعات والمراكز البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن حجم الإنتاج العلمي المصري على المستوى العالمي شهد قفزة ملحوظة خلال السنوات العشر الماضية، حيث انتقلت مصر من المرتبة الـ37 عالميًا إلى مراكز أكثر تقدمًا، مشيرًا إلى أن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 أظهرت أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، محتلة الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما بلغ عدد الباحثين الذين نشروا أبحاثًا مدرجة في قاعدة بيانات Scopus خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 140 ألف باحث.

وأضاف أن عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء عالميًا وفق تصنيف جامعة ستانفورد ارتفع من 396 باحثًا عام 2019 إلى 1106 باحثين في تقرير عام 2024، وهو ما يعكس تطور جودة البحث العلمي المصري.

وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث المستشهد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا، لافتًا إلى أن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في مجلات الربع الأول (Q1) الأعلى جودة عالميًا، و78% من الأبحاث منشورة في مجلات الربعين الأول والثاني (Q1 وQ2).

ربط أولويات البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على مختلف المستويات داخل الجامعات والمراكز البحثية لربط أولويات البحث العلمي والابتكار باحتياجات خطط التنمية الوطنية، من خلال إعداد خريطة بحثية واضحة، وربط المشروعات البحثية بنتائج البحوث التطبيقية في مجالات التحالف والتنمية، بما يسهم في تحقيق تكامل حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاجتماعية، وتحقيق أثر ملموس على المجتمع والاقتصاد الوطني.

