التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بمقر النادي، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، كما تفقد متحف النادي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته لنادي الزمالك بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، مشددًا على أهمية دور الأندية الكبرى وخاصة الجماهيرية منها في تنمية الرياضة المصرية من خلال المنتخبات وصقل المواهب في مختلف الألعاب.

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى إن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الرياضة داخل الأندية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف الأبطال في مختلف الألعاب.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة الوزير التفقدية، والتي شملت زيارة نادي هليوبوليس، والنادي الأهلي والمعادي.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وقام الدكتور أشرف صبحي بزيارة نادي هليوبوليس، صباح اليوم، ويقوم بزيارة النادي الأهلي بعد قليل، يعقبه زيارة لنادي الزمالك ثم المعادي.

وعلمت فيتو أن صبحي نظم الزيارة لتقديم التهنئة لمجالس إدارات تلك الأندية بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بتلك الأندية.

اجتماع مجلس إدارة الأهلي

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف التجديد لعدد من مديري الفروع، وإجراء بعض التغييرات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فرع التجمع الخامس.

كما يتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية الأخرى ذات الأهمية خلال المرحلة الحالية.

