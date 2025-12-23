الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خلافات مالية مع والدها السبب، الأمن يكشف ملابسات مقتل طفلة في الجيزة

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام بإحدى قري الصف، بعد استدراجها، عقب عودتها من الحضانة في إحدى المناطق النائية للانتقام من والدها لوجود خلافات بينهما.

وعقب الفحص تبين أن المتهم شاب كانت تجمعه علاقة قوية بأسرة المجني عليها، ووقع بينه وبين والد الطفلة خلاف مالي، فعقد النية على قتل الطفلة للانتقام منه، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.


وكانت البداية ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثمان طفلة صغيرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ.
 

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 

 

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

 

المادة 246

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

 

المادة 247

 

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

السجن المشدد 7 سنوات لغفير بتهمة قتل عامل فى الإسكندرية

مركز الميزان يدين بشدة استمرار جرائم قتل وتجويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين

