مجمع البحوث الإسلامية يعلن فتح باب التظلمات للمسابقة العامة للابتعاث (رابط للتقديم)

أعلن  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب التظلمات لمرحلة الاختبار التحريري للمسابقة العامة للابتعاث للعام الجاري، وذلك بدءًا من الخميس 4  وحتى 7 ديسمبر 2025م، ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق مبدأ الشفافية الكاملة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح الأمين العام لمجمع  البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي أن استقبال التظلمات سيتم عبر الآليات الرسمية المحددة، مع التأكيد على دراسة جميع الطلبات بدقة وبما يحقق العدالة ويسمح بمراجعة أي إجراءات مرتبطة بملفات المرشحين في مختلف المراحل.

التزام الأزهر الشريف بالمعايير العلمية والموضوعية في اختيار المبتعثين

وأكد الأمين العام أن هذا الإعلان يأتي تعزيزًا لالتزام الأزهر الشريف بالمعايير العلمية والموضوعية في اختيار المبتعثين، ودعم الكفاءات التي تمثل المؤسسة في مختلف دول العالم.

وتابع قائلًا: إن باب التظلمات متاح لجميع المتقدمين دون استثناء، وأنه سيتم إخطار المتظلمين بنتائج المراجعة فور الانتهاء من دراستها خلال المدة المحددة.

رابط التقديم على تظلمات نتيجة اختبارات الابتعاث من البحوث الإسلامية 


وأعلنت الأمانة العامة للمجمع أن التقدم متاح فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط 

البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد 2025/ 2026م

وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامَّة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للمتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعامَين 2025/ 2026– 2026/ 2027م، والتي عقدت في مقرِّ كليَّات: (اللُّغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدِّين) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة،  كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

