السجن 3 سنوات لشخص للتعدي على طفلة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد جمال محمود عامر والمستشار محمد سالم بسيوني وسكرتير المحكمة كريم الجنادي بمعاقبة المتهم "م. ا. م" بـ السجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على طفلة.

 

خطة شاملة لصيانة محطات رفع الصرف الصحي بحدائق أكتوبر

الإسلام والعالم، أسامة الأزهري في صالون ماسبيرو علي القناة الأولي العاشرة مساءً

تعود أحداث القضية المقيدة بقسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بحديقة بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، أنه عند قيام المجني عليها "طفلة" 13 سنة، على إثر خلاف مع أسرتها وخروجها من المنزل، وتوجهت إلى حديقة عامة، وحال وصولها/ جلست بمفردها في حالة من الحزن والبكاء لحاجتها لشراء طعام بعدما فقدت ما بحوزتها والبحث عنه، وعند ذلك أبصرها المتهم "م.ا.م" فسألها عن ضيقها، وأنها ضلت الطريق، فاوهما بمساعدتها وتوصيلها للمنزل، واستدرجها إلى طريق نائ بعيد عن أعين المارة، مهددا إياها بسلاح أبيض، وتعدي عليها وتركها وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علية وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

