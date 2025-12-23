السجن 3 سنوات لشخص للتعدي على طفلة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد جمال محمود عامر والمستشار محمد سالم بسيوني وسكرتير المحكمة كريم الجنادي بمعاقبة المتهم "م. ا. م" بـ السجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على طفلة.

تعود أحداث القضية المقيدة بقسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بحديقة بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أنه عند قيام المجني عليها "طفلة" 13 سنة، على إثر خلاف مع أسرتها وخروجها من المنزل، وتوجهت إلى حديقة عامة، وحال وصولها/ جلست بمفردها في حالة من الحزن والبكاء لحاجتها لشراء طعام بعدما فقدت ما بحوزتها والبحث عنه، وعند ذلك أبصرها المتهم "م.ا.م" فسألها عن ضيقها، وأنها ضلت الطريق، فاوهما بمساعدتها وتوصيلها للمنزل، واستدرجها إلى طريق نائ بعيد عن أعين المارة، مهددا إياها بسلاح أبيض، وتعدي عليها وتركها وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علية وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.