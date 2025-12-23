هالة السعيد: العلم هو الطريق الأصيل لنهضة الأمم وصناعة المستقبل

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، أن العلم والتعليم يمثلان الطريق الأصيل لنهضة الأمم وصناعة المستقبل، مشددة على أن دعم البحث العلمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في عالم يشهد تغيرات متسارعة.

جاء ذلك خلال كلمة المكرمين التي ألقتها في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة، حيث قالت إن الجامعة تجدد العهد مع المعرفة في هذه المناسبة، باعتبارها وقفة وعي ومسؤولية نكرم فيها العقول المبدعة، ونؤكد خلالها أن التقدم الحقيقي يقاس بما تقدمه المؤسسات التعليمية من كفاءات مؤهلة قادرة على القيادة والعطاء.

وأضافت أن مسئولية الجامعة تتعاظم في ظل عالم متغير، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل رسالة واضحة مفادها أن العطاء العلمي لا يتوقف عند حدود الإنجاز، بل يبدأ منه، ويستمر لخدمة الوطن وبناء الإنسان.

وأشارت إلى أن مصر احتفلت بعيد العلم على مدار ما يقرب من ثمانية عقود، حيث كان يُحتفل به في 17 أغسطس من كل عام، قبل أن يتم تغيير موعد الاحتفال ليصبح في 21 ديسمبر، تزامنًا مع ذكرى تأسيس جامعة القاهرة، تقديرًا لدورها الوطني والعلمي الرائد.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن جامعة القاهرة كانت دائمًا حاضرة في مسيرة الاحتفاء بالعلم، وأسهمت بدور وطني بارز في تشكيل وجدان هذا الوطن، وكانت منارة للفكر وقلعة للمعرفة، خرجت أجيالًا قادرة على البناء وصناعة المستقبل.

وأوضحت أن الدول في العصر الحديث تُقاس بما تمتلكه من رأس مال بشري مؤهل، ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في العلم والتعليم والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمتها، وجهت مستشار رئيس الجمهورية التحية والتقدير للعلماء وأعضاء هيئة التدريس، مشيدة بما بذلوه من جهد وإخلاص، وما قدموه من نماذج مشرفة للعطاء العلمي وخدمة المجتمع.

جاء الحفل بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

