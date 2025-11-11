الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بقيمة 220 مليون دولار، الدنمارك تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان صادر  عنها اليوم الثلاثاء،  أن الحكومة وافقت على تقديم الحزمة الـ28 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 220 مليون دولار، عقب مشاورات مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

 

الدنمارك تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 220 مليون دولار
 

و تشمل الحزمة منحا إضافية بنحو "15.5 مليون دولار" وفق ما يعرف بـ "النموذج الدنماركي"، الذي يمكّن أوكرانيا من تمويل مشترياتها الدفاعية عبر قطاعها المحلي.


كما خصصت الدنمارك نحو 57.7 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية ضمن قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا، ونحو 12.4 مليون دولار لشراء الوقود عبر وكالة "الناتو" للدعم والمشتريات.

المساعدات العسكرية لأوكرانيا 

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن: "بهذه الحزمة من المنح، نضمن لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مجموعة من القدرات القتالية الحيوية… ويتعيّن على دول أخرى أيضًا أن تساهم، على سبيل المثال من خلال النموذج الدنماركي".

وأشارت وزارة الدفاع الدنماركية إلى أن التمويل ضمن "النموذج الدنماركي" سيبلغ نحو 400 مليون دولار في عام 2025، وحوالي 160 مليون دولار لكل من عامي 2026 و2027.

ومع الحزمة الـ28، ترتفع قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها الدنمارك للقوات الأوكرانية حتى الآن إلى نحو 10.87 مليار دولار.

