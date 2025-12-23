الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
إحالة السيدة المتهمة بدهس الطفلة جنى في الشروق إلى المحاكمة

الطفلة جني، فيتو
أمرت  نيابة الشروق، بإحالة سيدة متهمة بدهس الطفلة جنى بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، مما أسفر عن مصرعها في الحال في مدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية.

 

وعاينت نيابة الشروق سيارة المتهمة بدهس الطفلة جنى مما أسفر عن مصرعها، وتبين أن السيارة بها تهشم من الجهة الأمامية نتيجة ارتطام قوي وصعودها أعلى الرصيف.

واستمعت  النيابة العامة إلى أقوال المدرسة المسئولة عن فصل الطالبة جنى، وابن المتهمة وأكدت المدرسة أنهم لم يتلقوا أي شكاوى تفيد بوجود خلافات بينهما، كما لم يتقدم أهل الطفلة جنى سابقا بما يفيد أي شكوى لديهم.

واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال 10 شهود من بينهم زملاء جنى ضحية واقعة الدهس أمام مدرسة بالشروق على يد والدة زميلها.

تفاصيل جديدة تكشفها شاهدة عيان

قدّمت إحدى أولياء الأمور، وهي شاهدة أساسية في الواقعة، إفادة تفصيلية حول لحظة وقوع الحادث ودورها في محاولة إنقاذ الطفلة.

وقالت إنها كانت تُقلّ أبناءها من المدرسة وتسير بسيارتها خلف المتهمة مباشرة لحظة وقوع التصادم.

وأضافت الشاهدة أن المتهمة كانت تصطحب أبناءها وتسير بسرعة أعلى من المعتاد، موضحة أن جنى عبرت الطريق فجأة دون الانتباه لحركة السيارات، وهو ما أكده أصدقاء الطفلة الذين كانوا بصحبتها.

محاولة إنقاذ الطفلة

أشارت الشاهدة إلى أن المتهمة بمجرد وقوع الحادث أسرعت نحو جنى في حالة هلع، وحاولت الاستغاثة ونقلها لتلقي الإسعاف، قائلة: إن المتهمة كانت في حالة انهيار تام وتكرر جملتها: "عدت فجأة من غير ما تبص".

وأضافت أنها تعاونت مع أحد العاملين بخدمة توصيل الطلبات في حمل الطفلة داخل سيارتها، وتوجهت أولًا إلى عيادات بدر في نفس الشارع، قبل أن يُطلب منها التوجه إلى مستشفى الشروق العام. 

وأوضحت أن جنى كانت على قيد الحياة لحظة التحرك، لكنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.

وأكدت الشاهدة أن ما قدمته هو شهادة حق لإيضاح ما شاهدته لحظة وقوع الحادث وما تلاها من تحركات لإنقاذ الطفلة.

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

