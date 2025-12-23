نائب محافظ الأقصر يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)

18 حجم الخط

حرص الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، نائبًا عن محافظ الأقصر والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمكتبة مصر العامة برئاسة الدكتور محمد حسانى، تأكيدًا على دعم الدولة الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

اليوم العالمي لذوي الهمم

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وسيد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة، ولفيف من قيادات التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، وعدد من الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن دمج ذوي الهمم يبدأ من مرحلة التعليم الأساسي، لما له من دور محوري في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، مشيرًا إلى أن الدمج التعليمي ينعكس بشكل إيجابي على هذه الفئة في مختلف مراحل حياتهم العلمية والعملية، ويسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مجتمع متماسك يقوم على قبول الآخر واحترام التنوع.

وأضاف نائب المحافظ أن أجهزة الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في سياسات الدمج وتوفير بيئة تعليمية داعمة تضمن لهم المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

دمج الطلاب من ذوي الهمم داخل المدارس

ومن جانبه، أوضح الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن المديرية تبذل جهودًا متواصلة لدمج الطلاب من ذوي الهمم داخل المدارس، من خلال تفعيل برامج الدمج، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والتربوي اللازم، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى تعليمي لهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تبرز قدرات ومواهب الطلاب من ذوي الهمم، وتعزز من دمجهم الإيجابي داخل المجتمع المدرسي.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها الطلاب من ذوي الهمم، والتي نالت إعجاب الحضور، وشملت عروضًا فنية واستعراضية وإنشادية، عكست قدرات الطلاب الإبداعية ورسخت قيم المشاركة والاندماج، وسط أجواء من البهجة والتفاعل.

وعلى هامش الإحتفالية أفتتح نائب محافظ الأقصر المعرض السنوى لمدارس التربية الخاصة،حيث تفقد الأجنحة المختلفة للمعرض والتي تضم "المنتجات اليدوية والمشغولات، عدد من المدارس، مشيدا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة.

