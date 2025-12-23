تفعيل منظومة جديدة لصرف الردة الخشنة من مطاحن التموين في الأقصر

18 حجم الخط

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتحديد آليات صرف النخالة الخشنة من مطاحن مديرية التموين بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات الشفافية.

صرف الردة الخشنة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة صرف الردة الخشنة، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال وإجراءات تنفيذية، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل المنظومة الجديدة المميكنة لصرف الردة الخشنة، والتي تهدف إلى إحكام الرقابة، ومنع أي تلاعب، وضمان تحديد الكميات المستحقة لكل فئة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضح اللواء عبد الله عاشور أن المنظومة الجديدة تعتمد على حصر دقيق للمستحقين الفعليين لصرف الردة الخشنة من مربي الماشية ومصانع العلف والتجار المتعاقدين، بالتنسيق بين مديريات التموين والزراعة والطب البيطري، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وربط كميات الصرف بأعداد الماشية المؤمن عليها فعليًا، بما يسهم في عدالة التوزيع.

وأشار إلى أن المنظومة المميكنة تتيح متابعة دقيقة لحركة صرف الردة من المطاحن، بداية من الإنتاج وحتى التسليم النهائي للمستفيدين، مع توثيق كافة البيانات إلكترونيًا، الأمر الذي يسهم في تعزيز الرقابة، وتسهيل عمليات المتابعة، وضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي معوقات.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية، لضمان الالتزام بالضوابط المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة الجديدة، بما يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويخفف الأعباء عن المربين.

حضر الاجتماع كل من: المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومحمد فؤاد وكيل مديرية الزراعة، والمهندس حسين محمد مدير إدارة صيانة الحبوب بالأقصر، والدكتورة آمال أديب ممثل عن مديرية الطب البيطري، وأحمد إبراهيم رئيس قطاع مطاحن الأقصر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة صرف الردة الخشنة وضمان وصولها لمستحقيها من مربي الماشية.

