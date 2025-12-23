الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظ الأقصر يوجه برش المبيدات الحشرية بمنطقة حي شرق (صور)

طالب عدد من الأهالي بمنطقة شرق السكة بالأقصر وخاصة القاطنين بجوار الأراضي الزراعية بمساعدتهم في مكافحة انتشار الحشرات الضارة والبعوض بالمنطقة بصورة كثيفة.

مكافحة انتشار الحشرات

وعلى الفور قام المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتكليف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بإتخاذ اللازم، فقام رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر، لتنفيذ حملة تطهير ومقاومة للحشرات الضارة، برش المبيدات الحشرية بالشوارع، بهدف المكافحة المتكاملة للحشرات والبعوض.

 

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت الأماكن العامة والشوارع المحيطة بها الأراضي الزراعية بمنطقة حي شرق، وذلك بهدف تطهيرها وتعقيمها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، مضيفا أن الحملة ستستمر بصفة دورية منتظمة، للحد من انتشار الأوبئة، حفاظا علي صحة المواطنين.

