الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يتصدران محركات البحث بعد أنباء انفصالهما

هنادي مهنا واحمد
هنادي مهنا واحمد خالد صالح
18 حجم الخط

تصدر اسم الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار أخبار حول انفصالهما.

وقد ترددت تلك الشائعات بقوة في الوقت الذي التزم فيه النجمان بالصمت، ولم يكشفا حقيقية الأمر حتى الآن، بينما رفض الموسيقار هاني مهنا التعليق على تلك الأخبار، وأكد أن حياة ابنته ملك لها ولا يتدخل فيها.

من ناحية أخرى شاركت مؤخرًا الفنانة هنادي مهنا في بطولة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" مع الفنان أحمد جمال سعيد، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحصل العمل على صدى واسع منذ عرض أولى حلقاته. 

كما يعرض لها بالسينمات فيلم "السادة الأفاضل" الذي يشارك في بطولته محمد ممدوح، الفنان بيومي فؤاد، الفنان الشاب طه دسوقي، الفنان محمد شاهين، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي،.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هنادى مهنا أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا اخبار هنادي مهنا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية