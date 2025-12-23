حبس المتهم بذبح صديقه فى الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق بالدخيلة في الإسكندرية، حبس المتهم "ط.ح.ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل المجني عليه " ع.ع.ص" وتقطيع جثمانه ودفن أجزاء وإلقاء باقي الجثمان في القمامة.

وكشف المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثمانه، خلال التحقيقات التي أُجريت معه أمام المستشار عمر أبوكليلة وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، عن اعترافات صادمة؛ إذ أقر المتهم "ط.ح.ع" بارتكابه الجريمة بحق المجني عليه "ع.ع.ص"، حيث قام بقتله وتقطيع جثمانه، ثم دفن جزء منه، بينما ألقى باقي الأجزاء في مقلب للقمامة.

وأوضح المتهم أنه انتظر مغادرة صديقهما الثالث، المقيم معهما في الشقة، لتنفيذ جريمته، وذلك في تمام الساعة 7:30 صباحًا، حتى لا يشعر أحد بالواقعة، وأضاف أنه أغلق باب العمارة والشقة من الداخل، واستفرد بالمجني عليه بعد أن أصبحا بمفردهما داخل الشقة.

وكشفت التحقيقات، أن كاميرات المراقبة رصدت عدة مقاطع للمتهم، حال تنفيذه الجريمة، حيث ظهر المتهم فى المقطع الأول حاملا جوال بلاستيكى ممتلئ، والمقطع الثانى عقب التخلص من الأجزاء الأولى، ومقطع ثالث يظهر دون أن يحمل أشياء بيده، والمقطع الرابع أثناء دخوله مخبز، ومقطع خامس أثناء خروجه من المخبز ويحمل أجولة بلاستيكية، والمقطع السادس حال توجهه لشراء مواد الأسمنت والرمال، والمقطع السابع حال حمله كيس بلاستيكى أسود ممتلئ، وأن تلك المقاطع تلخص ما قام به المتهم بارتكاب الواقعة، وحال عرضها عليه اعترف أنه هو من فى تلك الصور ومقاطع الفيديو.

