الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة في قضية غسيل أموال لـ16 فبراير

انجي حمادة، فيتو
انجي حمادة، فيتو
18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المذيعة المغمورة إنجي حمادة في قضية غسيل أموال إلى جلسة 16 فبراير المقبل.

كانت نيابة الشئون الاقتصادية، أمرت بإحالة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بقبول استئناف إنجي حمادة"، على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

ووجهت النيابة  لـ كروان مشاكل اتهامات الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنكر بثه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" للكافة دون تمييز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية محاكمة المذيعة المغمورة إنجي حمادة انجي حمادة المذيعة المغمورة إنجي حمادة قضية غسيل أموال محاكمة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال

مواد متعلقة

قبول استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب ريهام سعيد

اليوم، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads