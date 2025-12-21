وزير السياحة يبحث مع توفيق بن فوزان تنظيم موسم الحج السياحي

18 حجم الخط

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



لقاء وزير السياحة والآثار مع نظيره الحج والعمرة السعودي

وعقد شريف فتحي، لقاءً موسعًا مع وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم عددًا من وكلاء الوزارة ولفيفًا من القيادات والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك للعمل على إنجاح موسم العمرة الجاري بصورة أكبر، وكذلك استمرار الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي المقبل والتي تتم على قدم وساق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بتنظيم موسم الحج السياحي المقبل، وبما يسهم توفير أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة المصريين، حيث أنه من المقرر أن يتولى فريق العمل المشترك التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص، وعلى رأسها شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.



تنظيم موسم الحج السياحي المقبل



وفي سياق متصل، قام وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق، بجولة بكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أبدى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وإعجابه الشديد بما شهده خلال زيارته للمتحف، مقدمًا التهنئة لوزير السياحة والاثار على الافتتاح الرسمي المُشرف للمتحف؛ ومشيدًا بأسلوب العرض المتحفي المتطور، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة.



