بعد زفافهما بأسبوع، تشريح جثة عروسين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في الجيزة

18 حجم الخط

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع عروسين بعد أسبوع من زفافهما اختناقا بالغاز داخل شقة الزوجية في مدينة حدائق أكتوبر.



وأفادت التحقيقات أن العروسين لقي مصرعهما اختناقا بالغاز داخل حمام منزلهما، أثناء الاستحمام، بعد مرور أسبوع فقط على زواجها.

مصرع زوجين اختناقا بالغاز بمدينة حدائق أكتوبر

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغ بمصرع زوجين اختناقا بالغاز بمدينة حدائق أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث.

وبالفحص، تبين وصول الزوجين إلى المستشفى متوفيين، حيث عثر عليهما داخل حمام الشقة، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن احتراق غاز سخان المياه، كما كشفت التحريات أن الزوجين حديثا الزواج، إذ لم يمضِ على زفافهما سوى أسبوع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.