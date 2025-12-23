الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

بعد زفافهما بأسبوع، تشريح جثة عروسين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في الجيزة

اسعاف
اسعاف
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع عروسين بعد أسبوع من زفافهما اختناقا بالغاز داخل شقة الزوجية في مدينة حدائق أكتوبر.


وأفادت التحقيقات أن العروسين لقي مصرعهما اختناقا بالغاز داخل حمام منزلهما، أثناء الاستحمام، بعد مرور أسبوع فقط على زواجها. 

 

مصرع زوجين اختناقا بالغاز بمدينة حدائق أكتوبر

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغ بمصرع زوجين اختناقا بالغاز بمدينة حدائق أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث. 

 

وبالفحص، تبين وصول الزوجين إلى المستشفى متوفيين، حيث عثر عليهما داخل حمام الشقة، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن احتراق غاز سخان المياه، كما كشفت التحريات أن الزوجين حديثا الزواج، إذ لم يمضِ على زفافهما سوى أسبوع.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

