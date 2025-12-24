حسن الرداد يطير إلى دبي لتصوير عدد من مشاهد "طه الغريب"

18 حجم الخط

قرر القائمون على فيلم "طه الغريب" الذى يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، السفر إلى دبي لتصوير عدد من مشاهد العمل الخارجية هناك، ومن المقرر أن يتم السفر نهاية ديسمبر الجاري.

فيلم “طه الغريب” بطولة: حسن الرداد، تارا عماد، خالد الصاوي، سينتيا خليفة، نهى عابدين، فرح عزت، ريتال عبدالعزيز، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق، من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وتشارك الفنانة جميلة عوض ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وتظهر خلال العمل وهي تجسد شخصية حبيبته.

وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد انهى ما يقرب من 8-% من أحداث العمل بين عدد من ديكورات فيلم “طه الغريب”.

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو، وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكو”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "عقبال عندكو"

يذكر أن مسلسل “عقبال عندكو” من بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإنتاج أحمد السبكي.

