الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

حسن الرداد يعلق على إصابته في قدمه وهذا ما قاله عن فيلمه الجديد

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

حرص الفنان حسن الرداد على دعم الفنانة دنيا سمير غانم وحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد روكي الغلابة برغم إصابته في قدمه.

وأكد حسن الرداد أنه حرص على دعم دنيا برغم الإصابة مشيرًا إلى أن قدمه بدأت تتحسن بعد إصابته بسبب مباراة كرة قدم، متابعًا: بأنه يستعد لتصوير فيلمه الجديد طه الغريب متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

 

فيلم طه الغريب

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

 

مسلسل عقبال عندكوا

يذكر أن مسلسل “عقبال عندكوا” من بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإنتاج أحمد السبكي.

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حسن الرداد الفنان حسن الرداد فيلم حسن الرداد

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