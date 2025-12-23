إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز عورتا جنوب نابلس

18 حجم الخط

أصيب فلسطينى بالرصاص الحي واثنين آخرين بالرضوض، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار باتجاه مركبتهم قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس.

إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات، إحداها إصابة بالرصاص الحي في اليد، فيما أُصيب الآخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال.

من جهتها، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عورتا، وكان بداخلها 3 فلسطينيين من سكان بلدة بيت دجن شرق نابلس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينيا

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوى والمدفعى على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

طيران الاحتلال الحربي فتح نيرانه تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الثلاثاء، بأن طيران الاحتلال الحربي فتح نيرانه تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، وحي التفاح.

وبالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارات جوية شرق دير البلح، وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي جبل الطويل في مدينة البيرة، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله.

