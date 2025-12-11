الخميس 11 ديسمبر 2025
تعرف على إيرادات فيلم “السلم والثعبان 2” في السينما أمس

فيلم السلم والثعبان
فيلم السلم والثعبان 2
يواصل فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال”، بطولة النجم عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، تحقيق إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية. 

إيرادات فيلم السلم والثعبان 2 

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم “السلم والثعبان 2” أمس الأربعاء بالسينمات 773 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثالث بعد فيلم “الست” المتصدر، وفيلم “ولنا في الخيال حب” في المركز الثاني.  

فيلم السلم والثعبان 2 

فيلم “السلم والثعبان 2” هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي عرض في عام 2001، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا.

أبطال فيلم السلم والثعبان 2 

الجزء الثاني بطولة عمرو يوسف، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

ويقدم الجزء الثاني بأحداث جديدة ومختلفة عن الجزء الأول الذي عرض قبل 24 عاما من إخراج طارق العريان أيضا.

عمرو يوسف يتحدث عن فيلم السلم والثعبان 2

وكان النجم عمرو يوسف قد كشف في وقت سابق عن سبب تقديمه الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال". 

وقال عمرو يوسف خلال لقاء مع “فيتو”: “اللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدا وهو طارق العريان”. 

