ثقافة وفنون

وجوه مختلفة لعمرو يوسف في الإعلان الرسمي لـ"السلم والثعبان لعب عيال" (فيديو)

عمرو يوسف
عمرو يوسف

طرحت الشركة المنتجة  لفيلم النجم عمرو يوسف الجديد «السلم والثعبان ( لعب عيال)»، منذ قليل الملصق الدعائي الخاص بالفيلم.

ويقدم عمرو يوسف من خلال الفيلم شكل العلاقة الزوجية الحديث ومشاكلها، وكيفية علاجها في إطار رومانسي مشوق .

وكان الإعلان الرسمي الفيلم، حمل وجوها مختلفة لعمرو يوسف، ولقطات رومانسية أثارت إعجاب المشاهدين.

 

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

 

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمر يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة2».

