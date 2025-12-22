رئيس الوزراء السوداني: نريد الخروج من الحرب واستعادة الاستقرار

18 حجم الخط

حرب السودان، أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، أن التزام الحكومة السودانية بمسار التعافي الوطني والمصالحة الشاملة ليس مجرد شعارات يتم تداولها بل هو نهج عملي تسعى الدولة إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال خطوات سياسية ومجتمعية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الاستقرار.

وأوضح كامل إدريس أن الحكومة تضع أولوية قصوى للخروج من دائرة الحرب التي أنهكت البلاد واستنزفت مقدراتها، مشددا على أن استمرار القتال لم يعد مقبولا في ظل ما يعانيه المواطن السوداني من أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

رئيس الوزراء السوداني يكشف مفتاح حل الأزمة السودانية

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن إرادة السلام تمثل الخيار الحقيقي أمام السودان في هذه المرحلة مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الدفع نحو التهدئة وتهيئة المناخ المناسب للحوار بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة البناء.

وأضاف أن المصالحة الوطنية تمثل حجر الأساس لأي عملية استقرار مستدام، مشيرا إلى أن تجاوز آثار الحرب يتطلب مشاركة واسعة من جميع القوى الوطنية والمجتمعية من أجل إعادة ترميم الثقة وبناء دولة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق تطلعاتهم.

رئيس وزراء السودان: بلادنا تقف عند مفترق طرق

الأزمة السودانية، واختتم الدكتور كامل إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن السودان يقف عند مفترق طرق حاسم وأن خيار السلام والخروج من الحرب هو الطريق الوحيد لإنقاذ الدولة والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.

